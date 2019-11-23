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В Малайзии задержан сухогруз с россиянином на борту 

ТК «Звезда» 1 час назад
В Малайзии задержали судно с россиянином на борту
Фото: РИА Новости
Причиной задержания судна, шедшего под флагом Камеруна, стало отсутствие разрешения на якорную стоянку в территориальных водах страны.
В российском посольстве в Малайзии сообщили о задержании сухогруза с экипажем из 23 человек, одним из которых является гражданином России. Судно «New Orion» шло под флагом Камеруна и было задержано в 14:30 по местному времени в малазийских территориальных водах.
В качестве причины задержания официальные власти назвали отсутствие разрешения на якорную стоянку, сообщает посольство России на своей официальной странице в Facebook.
В настоящее время ведутся следственные действия. Российские дипломаты пытаются установить имя и фамилию россиянина на борту. Остальные члены команды — граждане Украины. В посольстве сообщили, что пристально следят за ситуацией.
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Теги:
Происшествия , Камерун , Малайзия
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