Россиянин набрал долгов на пять миллиардов рублей и передумал возвращать

Житель Тюмени накопил долг в размере пяти миллиардов рублей, который не собирается возвращать. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщает издание 72.ru. «В настоящее время должник проходит процедуру банкротства», — рассказали журналистам в управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по региону. Самый маленький на сегодняшний день долг, по словам приставов, составляет две копейки. Ранее в ноябре сообщалось, что, по оценкам Минэкономразвития , в текущем году половина российских заемщиков отдает в счет платежей по кредитам более 50 процентов ежемесячных доходов. Ведомство планирует сократить эту долю в течение пяти лет до десяти процентов.

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