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Россиянин набрал долгов на пять миллиардов рублей и передумал возвращать 

Lenta.ru 15 минут назад
Россиянин набрал долгов на пять миллиардов рублей
Фото: РИА Новости
Житель Тюмени накопил долг в размере пяти миллиардов рублей, который не собирается возвращать. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщает издание 72.ru.
«В настоящее время должник проходит процедуру банкротства», — рассказали журналистам в управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по региону.
Самый маленький на сегодняшний день долг, по словам приставов, составляет две копейки.
Ранее в ноябре сообщалось, что, по оценкам Минэкономразвития, в текущем году половина российских заемщиков отдает в счет платежей по кредитам более 50 процентов ежемесячных доходов. Ведомство планирует сократить эту долю в течение пяти лет до десяти процентов.
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Теги:
Происшествия , Минэкономразвития , Тюмень
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