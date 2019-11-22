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Сильный пожар произошел под Анапой 

Рамблер + ещё 11 13 минут назад
Сильный пожар произошел под Анапой
Фото: Twitter
Под Анапой в районе хутора Чембурка загорелся камыш в плавневой зоне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Площадь возгорания составляет полторы тысячи квадратных метров. Расстояние до ближайшего населенного пункта — 300-400 метров, эвакуация местного населения не проводится.
Тушение пожара осложняет сильный ветер и труднодоступность очагов возгорания, однако спасателям удалось локализовать возгорание на площади полутора тысяч метров. На месте ЧП работают 60 человек и 21 единица техники.
Местные жители публикуют в соцсетях многочисленные видео пожара, на которых видна длинная линия, охваченная огнем.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Пожары , МЧС , РИА Новости , Анапа
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