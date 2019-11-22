Сильный пожар произошел под Анапой

Под Анапой в районе хутора Чембурка загорелся камыш в плавневой зоне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России

Площадь возгорания составляет полторы тысячи квадратных метров. Расстояние до ближайшего населенного пункта — 300-400 метров, эвакуация местного населения не проводится.

Сегодня вечером загорелись плавни в районе Чембурского озера под Анапой. Об этом сообщают жители города.

В настоящее время площадь возгорания — несколько сот квадратных метров, и пока есть угроза для домостроений, расположенных в хуторе Чембурка. pic.twitter.com/FRSWqNbQgc— Анапское Черноморье (@anapanovosty) 22 ноября 2019 г.

Тушение пожара осложняет сильный ветер и труднодоступность очагов возгорания, однако спасателям удалось локализовать возгорание на площади полутора тысяч метров. На месте ЧП работают 60 человек и 21 единица техники.

Местные жители публикуют в соцсетях многочисленные видео пожара, на которых видна длинная линия, охваченная огнем.