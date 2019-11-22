Мужчина открыл стрельбу в техникуме в Сербии

Мужчина устроил стрельбу из винтовки в техникуме в Сербии

В сербском городе Велика Плана 46-летний мужчина пришёл в техникум с винтовкой и взрывчаткой.

Он ворвался в класс и произвёл два выстрела, его обезвредил преподаватель, сообщает RTS.

В результате инцидента никто не пострадал, нападавший задержан.

Ранее трагедия в строительном колледже в Благовещенске. 19-летний Даниил Засорин принёс в учебное заведение ружьё и открыл стрельбу, ранив учащихся. Прибывшие на место инцидента силовики открыли огонь на поражение. Засорин был ранен, после этого нападавший покончил с собой.

Ранее News.ru писал, что власти перечислили денежные выплаты семьям пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска. Родным погибшего молодого человека, Алексея Голубничего, также предоставили компенсацию. Средства были выделены из резервного фонда правительства Амурской области. Их общая сумма составила 2,5 млн рублей.