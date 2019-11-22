Дело украинских моряков: ФСБ возобновила следствие

Российская сторона возобновила следственные действия по делу украинских моряков, которые были задержаны в Керченском проливе в прошлом году, а уже в сентябре 2019 года переданы на Украину . Как сообщил адвокат военнослужащих, пока сторона защиты не может ознакомиться с материалами дела.

Российские правоохранители возобновили дело украинских моряков, которые были задержаны в ноябре прошлого года в Керченском проливе из-за незаконного пересечения госграницы. Представляющий интересы военных Украины Николай Полозов отметил, что пока ознакомление с материалами уголовного дела приостановлено.

«Возобновлены следственные действия с связи с передачей военных кораблей Украине, ознакомление защитой с материалами дела приостановлено», — сообщил адвокат ТАСС.

Он добавил, что сторона защиты вновь приступит к ознакомлению с документами после того, как следствие будет завершено. «Данные, которые появятся в ходе возобновленного следствия, будут включены в дополнительный том [дела]», — пояснил Полозов.

Украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» вместе с экипажами были задержаны российскими пограничниками в конце ноября 2018 года. Моряки зашли в Керченский пролив и стали совершать там маневры, которые российские спецслужбы расценили как потенциально опасную провокацию. Украинцы не реагировали на требование остановиться, из-за чего российской стороне пришлось применить оружие и задержать 24 иностранных военных.

Москва также утверждала, что Киев не предупреждал о том, что в акватории Черного моря будут проходить украинские корабли. В итоге морякам были предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы — часть 3 статьи 322 УК РФ.

Власти Украины между тем считают, что Россия своими действиями нарушила международные соглашения: Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Киевские власти решили отстоять свои права в международном трибунале ООН, подав туда иск в отношении России в апреле этого года.

Российская сторона не участвовала в слушаниях, так как уверена, что организация не имеет соответствующей юрисдикции для решения конфликта между странами.

Тем не менее спустя несколько месяцев Украине были возвращены как моряки, так и корабли. 7 сентября между государствами состоялся обмен удерживаемыми лицами, в их число вошли 24 военнослужащих, которые отправились на Родину.

Вслед за этим — через два месяца — российские власти передали украинским коллегам и три корабля, которые ранее были конфискованы в качестве вещественных доказательств. Оружие, документы и электроника приобщены к материалам дела, сообщил ранее адвокат моряков.

Передача кораблей проходила в нейтральных водах Черного моря — в 30 км от мыса Такиль. Так как эти корабли не могут самостоятельно идти, к мысу и от него их сопровождали буксиры. После того, как суда передали украинским представителям, они направились в сторону Одессы.

Вместе с тем этот шаг со стороны России оценило мировое сообщество. В том числе передачу кораблей Киеву поприветствовал генсек НАТО Йенс Столтенберг . «Приветствую передачу кораблей Украине. Это следовало сделать давно», — считает он.

ЕС тем временем заявили, что это решение уже «давно назрело».

Несмотря на все шаги навстречу со стороны России Украина намерена продолжить судебное разбирательство в международном трибунале. Киев хочет «доказать всему миру», что проход украинских кораблей в Керченском проливе был «мирным и законным». Украинские представители заявляли, что Россия должна выплатить государству компенсацию, так как, по их утверждению, она якобы нарушила нормы международного права.

В России в ответ на это намерение Киева заявили, что подобные действия показывают, что Украина продолжает политику экс-президента Украины. «Порошенко ушел, но его политика жива. При той публике, которая по-прежнему рулит в Киеве, иллюзий быть не должно», — отметил сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Кроме этого, украинские власти заявили, что на возвращенных кораблях отсутствует некоторое бытовое оборудование: «плафоны, розетки и даже унитазы». Об этом сообщил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, российская сторона «угробила» корабли. Он пригрозил, что власти Украины намерены «показать всему миру варварское отношение россиян к этому».