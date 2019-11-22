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Происшествия

«Просил называть медведиком»: исповедь экс-девушки историка Соколова 

Газета.Ru 56 минут назад
«Его идеалом была девственница 18 лет»
Фото: РИА Новости
Пьяные истерики, угрозы, преследования и депрессия — вот, что пришлось пережить бывшей девушке доцента Олега Соколова, которого арестовали по делу об убийстве и расчленении аспирантки. По словам экс-возлюбленной, они начали встречаться в 2004 году. На протяжении 5 лет историк издевался над ней, а после расставания продолжал преследовать и доводить до истерик.
Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.
По ее словам, они познакомились в 2004 году, когда ей было 18 лет и она училась на филологическом факультете петербургского университета. Однажды студентка увидела объявление о поиске ассистента, написанное на французском языке. Придя на собеседование, она и познакомилась с тогда еще 48-летним историком Соколовым.
«Смотрел он на меня очень оценивающе, как будто раздевал, мне это было неприятно», — вспоминает девушка в разговоре с «Фонтанкой». После двухчасового собеседования она решила отказаться от вакансии.
Следующая встреча состоялась через год. Олег Соколов начал читать ее группе курс по истории Франции. «Ближе к зачетам он каким-то образом достал мой сотовый телефон, позвонил и предложил поучаствовать в какой-то реконструкции, прийти посмотреть. Я вежливо отказалась», — поделилась бывшая возлюбленная.
Летом 2007 года произошла третья встреча — на конференции в Эрмитажном театре. По окончании мероприятия историк остановил ее и пригласил поужинать, однако та отказалась идти одна и взяла с собой подруг. После встречи Соколов стал часто названивать студентке и просить повторной встречи. В частности он пригласил ее на свой день рождения в Москву — девушка согласилась.
Во время праздника она спросила историка о его семье. «Он стал слезно рассказывать, что вдовец, что жена умерла, что есть дочка и что он ее очень любит. Ну и все, сердце девушки прониклось жалостью. К осени у нас начались уже какие-то отношения. Он тогда жил в Москве, но часто приезжал в Питер», — сообщила собеседница.
Спустя время приятели Соколова случайно проговорились о том, что у него есть супруга, которая на тот момент проживала в Петербурге с ребенком. «Я приняла решение, что уеду во Францию на стажировку и не буду говорить ему, что все знаю», — отметила экс-возлюбленная.
Она подчеркнула, что всех любовниц Соколов одевал как кукол, заставлял пользоваться духами жены и при этом просил называть себя «медведиком».
«Я для него была старовата, он даже об этом говорил. Мне тогда было 21, а по его меркам идеалом стала бы девственница 18-19 лет», — подметила девушка
До 2008 года она не рассказывала своим родителям об отношениях с профессором — долго врала, что ездила в Москву по работе. После того, как девушка вернулась из Франции, доцент попросил дать ему время для развода с женой, однако студентка не выдержала и решила завершить отношения.
«Он подорвал мое психоэмоциональное здоровье. К концу наших отношений я оказалась без друзей, без общения с родными, я была практически изолирована. Потом он стал меня контролировать, его звонки превратились в моральное давление. Когда я в 9 часов была не дома, а мы с ним никогда не жили вместе, у меня случался панический страх. Тряслись руки, я бежала в квартиру, чтобы он на меня не орал», — рассказала девушка.
За несколько дней до жестокого избиения, когда девушка в очередной раз приехала из Франции, Соколов угрожал ей и устроил истерику. «Он сказал: „В следующий раз буду бить не только посуду“. Я почему-то тогда не отнесла это к себе, но я поняла еще с большей уверенностью, что надо заканчивать», — заявила экс-студентка.
Вечером 29 ноября 2008 года она снова приехала в Москву, чтобы забрать свои вещи. Возлюбленному она сказала, что находится в Санкт-Петербурге, однако мужчина вычислил обман и снова накричал на девушку — она рассталась с ним по телефону. Спустя некоторое время он перезвонил и пригласил ее поужинать к себе в квартиру.
Когда она приехала, он связал ей руки уже на пороге жилища, посадил на стул и привязал ее скотчем. «У него были подготовлены свечи, свет выключил, зажег их. Он примотал меня так, что я пошевелиться не могла. Потом он начал меня бить, принес утюг», — поделилась экс-возлюбленная. Соколов стал угрожать ей расправой.
«Я пыталась освободиться. Смогла выпутать правую ногу и стала снимать ею веревку со второй. Я с этим стулом побежала в соседнюю комнату. Он меня пнул, я упала. Стул оказался в районе поясницы, он бил по нему. Потом накинул мне шнур на шею. Когда я уже стала задыхаться, отпустил», — уточнила собеседница «Фонтанки».
Вечером, пока студентка спала, историк напился и стал сильно плакать, обвиняя в конфликте молодую возлюбленную. «Он действительно пил, как лошадь. И в ту ночь, когда он меня бил, он был пьян. Соколов пил всегда. Причем даже очень пьяный он мог действовать: выпить несметное количество, спокойно ходить, петь, общаться, что-то делать. А потом просто ложился спать», — заявила девушка.
Спустя два дня заточения жертва забрала свои вещи и уехала в аэропорт. Там она встретила знакомую, с которой они подали заявление в полицию. В ходе снятия побоев медики диагностировали у нее синяки на лице, разбитую губу, борозду на шее, а также следы от веревки на запястьях.
Родителям она наврала, что травмы получила в аварии. Соколов тем временем узнал о заявлении в органы и умолял его забрать. «Я очень хотела от него избавиться — он предложил встретиться в последний раз. И я согласилась», — поделилась бывшая студентка.
После этой встречи чувство страха не покидало ее еще долгое время — она пряталась у друзей в Москве. Соколов звонил ей и угрожал убийством. Уже в 2018 году он снова прислал ей письма с угрозами. После окончания отношений девушка несколько месяцев находилась в состоянии депрессии.
«Я просыпалась, видела потолок, вставала, пила воду. Не чистила зубы, не принимала душ. Это была ужасная депрессия. Я была овощем», — уточнила она. Однажды девушка даже пыталась покончить с собой, но ее спасли.
Их отношения с Соколовым закончились в 2009 году — девушка сбежала от него в ходе совместной поездки во Францию, где ей поступили очередные угрозы расправы. Когда они прилетели в Петербург, она поставила окончательную точку в отношениях с историком.
Спустя несколько лет собеседница «Фонтанка» узнала, что Соколов встречается с 18-летней Анастасией Ещенко. Она хотела предупредить ее об опасности, однако решила этого не делать, так как посчитала, что Ещенко ее не поймет.
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Теги:
Происшествия , Статьи , Олег Соколов , Фонтанка.Ру , Москва , Франция
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