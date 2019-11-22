Бизнесмен нанял подростков разбивать зеркала у авто

Московский бизнесмен нанял подростков разбивать зеркала у иномарок

Группу подростков, которые разбивали зеркала заднего вида у автомобилей Volvo, задержали на северо-востоке Москвы . Впрочем, молодые люди поступали так не из хулиганских побуждений. Таким образом они зарабатывали деньги.

Нанял троих юных вандалов столичный предприниматель. Таким образом он планировал увеличить продажи автозапчастей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. За каждый автомобиль молодые люди получали по полторы тысячи рублей. На данный момент известно о шести случаях, однако в правоохранительных органах не исключают, что пострадавших гораздо больше.

Владельца автомастерской, придумавшего сомнительную бизнес-схему, ищут. По словам молодых людей, лично с ним они не встречались: видеоотчёты о проделанной «работе» отправляли через чат в соцсети, а деньги получали на карту.

Пока что подростков отпустили под подписку о невыезде. Однако в дальнейшем им грозят штраф, обязательные работы или до двух лет лишения свободы.

Ранее в Курской области, как писал News.ru, трёх школьниц задержали за вандализм на кладбище. Они разрушили несколько надгробий.