Мэра города в Казахстане изнасиловал школьницу

Мэра города в Казахстане уволили из-за изнасилования школьницы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил уволить акима (главу города) Тараза после инцидента в местной школе, где была изнасилована ученица седьмого класса. Об этом глава республики написал в своем Twitter -аккаунте.

По словам главы государства, он поручил акиму Жамбылской области освободить от занимаемой должности акима города Тараза. Токаев объяснил свое решение тем, что инцидентом в таразской школе, где пострадала 12-летняя ученица, произошел в связи с системными упущениями руководства.

«Акиму области объявляю замечание», — добавил Токаев.

Главой Тараза в настоящее время является Кайрат Досаев.