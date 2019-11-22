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Происшествия

Мэра города в Казахстане уволили из-за изнасилования школьницы 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Мэра города в Казахстане изнасиловал школьницу
Фото: РИА Новости
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил уволить акима (главу города) Тараза после инцидента в местной школе, где была изнасилована ученица седьмого класса. Об этом глава республики написал в своем Twitter-аккаунте.
По словам главы государства, он поручил акиму Жамбылской области освободить от занимаемой должности акима города Тараза. Токаев объяснил свое решение тем, что инцидентом в таразской школе, где пострадала 12-летняя ученица, произошел в связи с системными упущениями руководства.
«Акиму области объявляю замечание», — добавил Токаев.
Главой Тараза в настоящее время является Кайрат Досаев.
Ученица седьмого класса подверглась сексуальному насилию в уличном туалете на территории одной из школ Тараза, сообщает «Sputnik Казахстан». Подозреваемый был задержан полицией и доставлен в СИЗО. По данным правоохранительных органов, 19 лет назад мужчина уже отбывал наказание за изнасилование.
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Теги:
Происшествия , ФСИН , ИА Sputnik
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