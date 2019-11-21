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Суд продлил арест гражданину России Петушкову по делу о госизмене 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Суд продлил арест россиянину по делу о госизмене
Фото: РИА Новости
Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца срок ареста гражданину России Сергею Петушкову, обвиняемому в государственной измене. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы продлен срок содержания под стражей Петушкову Сергею Викторовичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного статье 275 УК РФ, на три месяца, а всего до восьми месяцев, то есть до 25 февраля 2020 года", — сказала собеседница агентства.
Детали уголовного дела в суде не уточнили, так как заседание прошло в закрытом от СМИ и слушателей режиме.
Петушков был арестован 25 июня. Ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"). Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.
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Теги:
Происшествия , Сергей Петушков , Москва
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