В деле МН17 появился новый свидетель

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин о новом порядке медосмотра водителей: чушь какая-то
Путин о новом порядке медосмотра водителей: чушь какая-то
Политика
В деле "убийцы губернаторов" появился криминальный след
В деле "убийцы губернаторов" появился криминальный след
Происшествия
Пропажу оборудования с украинских кораблей объяснили
Пропажу оборудования с украинских кораблей объяснили
В мире
Скабеева высмеяла требования Зеленского
Скабеева высмеяла требования Зеленского
Общество

Немецкий детектив собрался стать свидетелем на открытом процессе по МН17 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 35 минут назад
Частный немецкий детектив Йозеф Реш заявил, что готов выступить свидетелем на открытом процессе в Гааге по крушению МН-17, заявил адвокат детектива.
Дело МН17: Россия сделала заявление
«Поскольку вы отклонили его предложение о раскрытии, остается только одна возможность: мой клиент будет заслушан в качестве свидетеля на анонсированном вами судебном процессе в Гааге, в ходе публичных слушаний. Для этой цели вы, как и защита ответчиков и представители соистцов, имеете возможность подать запрос о привлечении моего клиента в качестве свидетеля», — передает РИА «Новости» текст письма адвоката в прокуратуру Нидерландов.
Он отметил, что это публичное слушание, в связи с чем сделанные там заявления «будут сопоставимы с предложением о раскрытии, которое он уже сделал», но которое прокуратура отклонила.
«Мой клиент отмечает, что, согласно его мнению, ранее предоставленные им доказательства о событиях, в том числе о лицах, абсолютно необходимы для оценки и определения ответственности, и раскрытие подтвердит это. Доказательства свидетельствуют, согласно сообщению моего клиента, …о лицах, которые ответственны за обстрел (Boeing)», — говорится в письме.
По словам адвоката, если Реш будет свидетелем на процессе, доказательна база «будет надежным образом доставлена на процесс в Нидерланды».
Рассмотрение дела о крушении МН17 в Донбассе начнется 9 марта 2020 года.
Ранее стало известно, что свое расследование крушения провел немецкий детектив Реш, который имеет ценные сведения, не учтенные в работе следователями. По его словам, он обнародует полученные данные, несмотря на поступающие угрозы.
Между тем, совместная следственная группа по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing заявляла, что ищет свидетелей, которые могли бы дать показания о принятии в Москве решения о «военной поддержке ополченцев» в 2014 году.
В МИД России говорили, что вердикт следствия о причастности России к крушению Boeing был вынесен сразу же, а в дальнейшем просто производилась подгонка материалов под этот результат.
Малайзия осуждала попытки свалить на Россию вину за крушение Boeing в Донбассе. Власти этой страны заявили, что США, Нидерланды и Австралию не интересует установление истинных причин крушения.
Видео дня. Голая блондинка поставила крест на карьере судьи
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Представившаяся «женой Путина» украинка пыталась пробиться в Кремль Представившаяся «женой Путина» украинка пыталась пробиться в Кремль Защита историка Соколова пожаловалась Бастрыкину на утечки информации Защита историка Соколова пожаловалась Бастрыкину на утечки информации Мужчина открыл стрельбу по таксистам из-за пробок в Москве Мужчина открыл стрельбу по таксистам из-за пробок в Москве
Комментарии5 
Теги:
Происшествия , Видео , Катастрофы , Йозеф Реш , Boeing , МИД , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Гаага
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин о новом порядке медосмотра водителей: чушь какая-то
Путин о новом порядке медосмотра водителей: чушь какая-то 320
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след 23
Пропажу оборудования с украинских кораблей объяснили
Пропажу оборудования с украинских кораблей объяснили
Скабеева высмеяла требования Зеленского
Скабеева высмеяла требования Зеленского 193
МИД ответил на «пропажу» унитазов с украинских кораблей
МИД ответил на «пропажу» унитазов с украинских кораблей 34
Видео
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
01:33
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Политика Украина
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
00:45
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
Общество
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
04:10
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
Шоу-бизнес Статьи
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
01:39
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
В мире Украина
«Руки-базуки» показал руки после операции
00:07
«Руки-базуки» показал руки после операции
Шоу-бизнес
Украинские военные в Донбассе понесли ощутимые потери
00:57
Украинские военные в Донбассе понесли ощутимые потери
Украина В мире
Секретный полигон Тонопа попал на видео
06:40
Секретный полигон Тонопа попал на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение