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Погода в Новороссийске: Ураган отступает: в Новороссийске отменен режим ЧС 

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Ураган отступает: в Новороссийске отменен режим ЧС
Фото: РИА Новости
В Новороссийске отменили режим чрезвычайной ситуации, ранее введенный из-за урагана.
В результате удара стихии пострадала 12-летняя девочка, которую порывом ветра выбросило на проезжую часть улицы. Ребенка госпитализировали, передает "Россия 24".
В школах 22 ноября не было занятий, с одной из них сорвало крышу. В городе наблюдались перебои с электричеством.
Экстренные службы по-прежнему находятся в режиме повышенной готовности. По прогнозам в субботу, 23 ноября, скорость ветра будет достигать 30 метров в секунду. Улучшение погоды ожидается только в воскресенье.
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Теги:
Происшествия , Погода , Ураган , Новороссийск
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