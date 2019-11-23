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Отец детей-"узников" из Усть-Катава прокомментировал ситуацию 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Отец детей-"узников" в РФ прокомментировал ситуацию
Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Отец детей из Усть-Катава в Челябинской области, которых мать держала взаперти более десяти лет, заявил, что был не в курсе ситуации. Об этом мужчина рассказал на ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".
По словам мужчины, он все время находился на заработках, а с детьми общался только по телефону. При этом, по его утверждению, он даже и не подозревал, что его дети не выходят из дома.
По данным следствия, 7 ноября после пожара в частном жилом доме Усть-Катава было обнаружено тело хозяйки дома, смерть женщины не носит криминального характера. Как сообщили в региональном министерстве социальных отношений, у погибшей женщины остались трое детей — девушка 20 лет, ее 11-летняя сестра, а также 15-летний брат, которые, как выяснилось, никогда не посещали школу. Накануне пожара дети сбежали из дома, их нашли, но домой женщине не вернули. В настоящее время дети находятся в лечебном учреждении, также с ними работает психолог. С их слов, мать не разрешала им посещать образовательную организацию, также семья не обращалась за помощью к медикам. По данным властей, дети жили без надзора соответствующих органов около 10 лет.
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Теги:
Происшествия , Андрей Малахов , Усть-Катав , Челябинская Область
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