В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след

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Политика

СМИ: у внезапно умершего политика Исаева был конфликт с криминальными авторитетами 

Ura.Ru 48 минут назад
Скончавшийся политик, лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев называл себя «убийцей губернаторов», а в последний год жизни он конфликтовал с приволжскими криминальными авторитетами. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на источник.
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
«По словам его (Исаева — прим. ред.) знакомого, в последний год он нарвался на большой скандал и сцепился с криминальными кланами одного города на Волге», — пишет издание. Отмечается, что незадолго до смерти Исаев выступал против строительства целлюлозно-бумажного комбината на Рыбинском водохранилище.
Исаев скончался с 15 на 16 ноября в поезде Москва-Тамбов. По предварительным данным, смерть наступила в результате остановки сердца. На уход из жизни политика отреагировал и журналист Олег Кашин. По его словам, большая часть россиян впервые узнала о существовании Исаева только после сообщений о его смерти. Телеведущий Владимир Соловьев, наоборот, высказал сожаление из-за смерти «талантливого человека».
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Комментарии7 
Теги:
Происшествия , Видео , Владимир Соловьев , Олег Кашин , Никита Исаев
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