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В США подросток стал фигурантом дела, выставив «раба на продажу» 

News.ru 1 час назад
Американец выставил «раба на продажу»
Фото: Reuters
Школьник из американского штата Иллинойс выставил на продажу через сайт электронных объявлений Craigslist «раба» — своего темнокожего одноклассника. 14-летнему молодому человеку предъявили обвинения в совершении преступления на почве ненависти и хулиганстве.
Предположительно, фото, размещённое в объявлении, было сделано во время обеда в столовой учебного заведения. Пострадавший и обвиняемый — члены школьной команды борцов. Власти заявили, что в отношении любого человека, обвиняемого в столь «позорных действиях», независимо от возраста будут предприняты соответствующие меры.
Мама мальчика, который в объявлении фигурировал как «раб», рассказала, что раньше подростки дружили, однако спустя время обидчик её сына стал позволять себе уничижительные комментарии.
Ранее News.ru писал, что в США 16-летняя школьница планировала совершить нападение на церковь, прихожанами которой являются преимущественно темнокожие люди. Девочку арестовали после того, как одноклассники сообщили о её планах руководству учебного заведения.
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Теги:
Происшествия , В мире , США
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