Политолога застрелили у посольства РФ в Кабуле

Афганского политолога застрелили в Кабуле рядом с посольством РФ

Афганский политолог Вахид Мужда был застрелен неизвестными в Кабуле неподалёку от здания российского посольства.

Об этом сообщает издание Tolo News со ссылкой на представителя афганского МВД. Полиция в настоящее время устанавливает обстоятельства случившегося и проводит расследование. По предварительной информации, стрелявших было двое и они передвигались на мотоцикле.

Мужда также был писателем и поэтом. Во время фактического нахождения у власти в Афганистане запрещённой в РФ организации «Талибан» он работал в афганском МИДе

Как ранее передавал News.ru, в результате атаки талибов на войсковую часть в Афганистане в ночь на 20 ноября погибли 13 военных.