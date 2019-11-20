Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: дело о бойне в Забайкалье получило продолжение
Пока вы не уснули: дело о бойне в Забайкалье получило продолжение
В мире
Сын Ротару сделал заявление
Сын Ротару сделал заявление
Шоу-бизнес
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
В мире
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Шоу-бизнес

Афганского политолога застрелили в Кабуле рядом с посольством РФ 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Политолога застрелили у посольства РФ в Кабуле
Фото: Chen Xin/Xinhua/Global Look Press
Афганский политолог Вахид Мужда был застрелен неизвестными в Кабуле неподалёку от здания российского посольства.
Об этом сообщает издание Tolo News со ссылкой на представителя афганского МВД. Полиция в настоящее время устанавливает обстоятельства случившегося и проводит расследование. По предварительной информации, стрелявших было двое и они передвигались на мотоцикле.
Мужда также был писателем и поэтом. Во время фактического нахождения у власти в Афганистане запрещённой в РФ организации «Талибан» он работал в афганском МИДе.
Как ранее передавал News.ru, в результате атаки талибов на войсковую часть в Афганистане в ночь на 20 ноября погибли 13 военных.
Видео дня. Воспитатели детсада без остановки ругали детей матом
News.ru: последние новости
Дело Олега Соколова хотят передать в Центральный аппарат СК Дело Олега Соколова хотят передать в Центральный аппарат СК Педофил изнасиловал маленькую девочку в туалете школы Педофил изнасиловал маленькую девочку в туалете школы Московская няня убила младенца, оставив его в ванне одного Московская няня убила младенца, оставив его в ванне одного 
Теги:
Происшествия , МИД , Талибан , Кабул
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: дело о бойне в Забайкалье получило продолжение
Пока вы не уснули: дело о бойне в Забайкалье получило продолжение 25
Сын Ротару сделал заявление
Сын Ротару сделал заявление 171
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
Переданные Россией корабли вернулись на Украину 73
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару
Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару 1110
Развеяны мифы о хлебе с плесенью
Развеяны мифы о хлебе с плесенью
Видео
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
00:45
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
Общество
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
04:10
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
Шоу-бизнес Статьи
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
01:39
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
В мире Украина
«Руки-базуки» показал руки после операции
00:07
«Руки-базуки» показал руки после операции
Шоу-бизнес
Секретный полигон Тонопа попал на видео
06:40
Секретный полигон Тонопа попал на видео
Армия Войска
В России отреагировали на новые обвинения Киева
01:39
В России отреагировали на новые обвинения Киева
Политика
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
01:39
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
В мире Украина
Пока вы не уснули: дело о бойне в Забайкалье получило продолжение
01:02
Пока вы не уснули: дело о бойне в Забайкалье получило продолжение
В мире
Раскрыты неизвестные детали биографии Путина
02:03
Раскрыты неизвестные детали биографии Путина
Политика
Россия показала испытания «Бога войны»
00:32
Россия показала испытания «Бога войны»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение