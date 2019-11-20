Гримируются под славян: москвичей предупредили о новой опасности

В московской полиции рассказали о новом способе мошенничества со «снятием порчи», передает агентство «Москва».

Как рассказал заместитель начальника УВД по Северо-Западному административному округу Москвы Александр Овсянников , такие мошенничества чаще всего совершаются цыганками, загримированными под славянок.

«Такие преступления совершаются женщинами, как правило, цыганской национальности. При этом, как правило, они стараются изменить свою внешность «под славян». Как правило, они работают в паре. Они берут парики, очки, наносят макияж, говорят без акцента, носят однотонную одежду», — приводит агентство «Москва» слова Овсянникова.

По его словам, цыганки как правило работают в паре. Одна из них подходит к жертве, чаще всего женщине, девушке или ребенку, возле аптеки или поликлиники и спрашивает дорогу, а после сообщает, что на жертву наложена порча, родовое проклятие или болезнь.

«Ну, естественно, вы болеете, вы только что вышли из поликлиники или аптеки!», — добавил Овсянников.

В этот момент к мошеннице подходит ее напарница и благодарит за то, что та якобы помогла победить болезнь или снять порчу. Жертва проникается доверием к мошеннице, приглашает к себе домой, отдает деньги, золото и т.п.