Защита историка-расчленителя хочет засекретить дело

Адвокат Олега Соколова попросит Бастрыкина засекретить дело и суд

О том, что уголовное дело бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова передано в Москву , сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органах местное издание «Мойка 78». При этом, причины такого решения не называются.

В разговоре с News.ru адвокат Олега Соколова пояснил, что он пока не имеет подтверждения информации о передаче дела в Москву, однако он приветствует это так, как считает, что тем самым руководство СК отреагировало на регулярные утечки материалов дела в СМИ и Telegram-каналы, а также сомнительные информационные «вбросы».

В частности, была вброшена информация о том, что Анастасия Ещенко была якобы застрелена во сне. Хотя результатов медицинской экспертизы мы ещё не видели, — пояснил Почуев.

Он также добавил, что неоднократно выступал в суде с ходатайством сделать заседания закрытыми, а также пресечь «информационные провокации» вокруг дела. Сейчас же адвокат готовит письменное ходатайство к главе СК Александру Бастрыкину о том, чтобы следствие также инициировало закрытие дела для широкой публики.

Как стало известно 20 ноября, Александр Почуев написал заявление о клевете после того, как издание «Фонтанка» опубликовало статью под заголовком «Влияние полной луны на защиту историка Соколова». В материале, по словам защитника, подвергается сомнению его профессионализм, а также приводятся некоторые детали биографии адвоката. Например, статистика оправдательных приговоров, которых ему удалось добиться для своих клиентов, а также информация о его бизнесе и увлечениях. По его мнению, цель публикации — скомпрометировать его как адвоката и побудить оставить защиту Олега Соколова.

Как ранее писал News.ru 8 ноября текущего года спасатели выехали на вызов к реке Мойке. В МЧС позвонил таксист и сообщил о барахтающемся в воде человеке. Им оказался известный историк, преподаватель петербургского университета Олег Соколов. Мужчину достали и отправили в больницу — у него было переохлаждение. В рюкзаке спасённого обнаружили страшную находку — отрезанные женские руки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в квартире преподавателя нашли частично расчленённое женское туловище и голову.

Труп принадлежал его выпускнице Анастасии Ещенко. Они встречались уже пару лет и жили вместе. Их соседка рассказывает, что часто слышала ругань и скандалы, доносившиеся из квартиры.

Незадолго до трагедии, между девушкой и её ухажёром произошла ссора. Анастасия собиралась пойти на день рождения к другу, что вывело мужчину из себя. Об этом журналистам сообщил брат убитой, которому та позвонила среди ночи, предположительно, за несколько часов до убийства.

Как писал News.ru, к статье «Убийство» Соколову могут прибавить ещё и обвинения в самоуправстве. После трагедии в Петербурге один за другим от некогда популярного доцента открещиваются друзья и коллеги. Одновременно с этим всплывает всё больше историй о его порочном поведении в прошлом. Так, вскоре после убийства журналисты напомнили о том, что на насилие со стороны Олега Соколова уже жаловалась одна из его студенток.

Некая Иванова якобы писала в 43-й отдел полиции Петербурга, что была любовницей доцента и когда бросила его, мужчина стал её оскорблять. Девушка решила переехать к друзьям, при этом свои вещи она оставила у Соколова. Позже доцент предложил Ивановой помощь с переездом, а когда девушка пришла за вещами, привязал её к стулу. Студентка утверждает, что Соколов подносил к её лицу нагретый утюг и угрожал изуродовать «на всю жизнь». После этого историк якобы стал методично её избивать, нанося удары по лицу, голове, груди и животу. По словам девушки, Соколов бил её больше часа, угрожая «закопать на стройке». При попытке бегства историк накинул девушке на горло кожаный шнур и стал душить, а отпустил, только когда она стала терять сознание. В документе, поступившем в полицию сказано, что в травмпункте Первого медицинского университета им. Павлова у пострадавшей были зафиксированы многочисленные следы побоев, кровоизлияние в связки, сотрясение головного мозга. Сообщалось, что Соколов несколько раз давал объяснения в правоохранительных органах, однако дело в итоге не получило ход.