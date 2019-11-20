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23-летний штукатур вернулся из отпуска и умер спустя неделю 

Lenta.ru 40 минут назад
Штукатур вернулся из отпуска и умер
Фото: Lenta.ru
Британский турист скончался от менингита через несколько дней после возвращения из путешествия по Испании. Об этом пишет Daily Mail.
23-летний штукатур Люк Браун (Luke Brown) прибыл на родину из Бенидорма и начал жаловаться на сильную головную боль. Спустя некоторое время родители заметили у него припадки и поместили сына в одну из местных больниц. Мужчину пришлось ввести в искусственную кому.
Через неделю врачи посоветовали отключить Брауна от аппарата жизнеобеспечения, так как его мозг уже не подавал признаков активности. Как удалось установить, причиной смерти стала опасная форма менингита. Родственники штукатура считают, что фактически он умер еще до госпитализации, будучи дома.
Родители Брауна подчеркнули, что у него всегда было крепкое здоровье. Они считают, что он мог заболеть менингитом во время авиаперелета. Супруги сообщили, что в настоящее время занимаются созданием благотворительного фонда помощи больным менингитом.
31 октября молодой преподаватель из Англии скончался после путешествия по Вьетнаму из-за укуса неизвестного насекомого. После отпуска он вернулся домой и продолжил работать, но спустя несколько дней почувствовал себя плохо и обратился к врачам.
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Теги:
Происшествия , Люк Браун
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