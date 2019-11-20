«По 50-60 трупов»: кто выступает за смертную казнь

Смертная казнь является приемлемым наказанием за некоторые особо тяжкие преступления, заявил председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов , выступая перед студентами. Тем временем 20 ноября комитет Госдумы отказался поддержать проект закона об отмене моратория на смертную казнь. Депутаты признали, что у инициативы нет «правового предмета для обсуждения».

Председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов заявил, что поддерживает возвращение смертной казни в России . 19 ноября в ходе выступления перед студентами Казанского федерального университета (КФУ) он отметил, что наказание должно быть соразмерным совершенному преступлению: «Есть преступления очень страшные, за которые, прошу прощения, только высшая мера наказания».

«Я сторонник смертной казни. Есть преступления, которые могут быть пограничные, ситуативные, случайные. А как относиться к таким преступлениям, которые совершал Чикатило? По 50-60 трупов… Когда детей убивают? Когда издеваются? Разве это соразмерно — пожизненное лишение свободы?», — пояснил он.

По словам Гилазова, в случаях с жестокими маньяками или детоубийцами возможно говорить только о возмездии, а не исправлении.

Он также добавил, что ему лично «приходилось четыре раза выносить решение о высшей мере наказания». При этом судья подчеркнул, что придерживается принципа не выносить высшую меру наказания, если это возможно. Студенты встретили слова председателя суда аплодисментами.

В России действует мораторий на смертную казнь. РФ обязалась прекратить исполнение смертных приговоров и принять закон об отмене высшей меры наказания после вступления в Совет Европы в феврале 1996 года. В том же году в стране в последний раз был приведен в исполнение приговор суда о высшей мере наказания. В 2009 году Конституционный суд постановил, что никакие суды в стране не могут выносить смертные приговоры.

Тем не менее вопрос о возможном возврате смертной казни периодически вновь начинает обсуждаться в обществе, обычно это происходит после резонансных преступлений. В октябре этого года в Саратове по дороге в школу была убита девятилетняя девочка. Обвиняемый, который полностью сознался в содеянном, оказался рецидивистом, ранее уже осужденным за уголовные преступления против личности.

Согласно результатам последнего опроса, 49% россиян выступают за возвращение смертной казни. Фонд общественного мнения в свою очередь сообщает, что эту инициативу поддерживают 52% граждан.

«Газета.Ru» обратилась в Совет по правам человека с просьбой прокомментировать заявления Ильгиза Гилазова. Глава организации Валерий Фадеев сообщил, что у СПЧ нет позиции по этому вопросу, и не стал комментировать высказывание судьи от имени возглавляемой им организации.

«Нет позиции СПЧ. Я не буду высказываться», — сказал он.

25 октября группа депутатов во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму проект обращения нижней палаты к президенту РФ. Авторы документа предлагают главе государства принять меры для возвращения в стране смертной казни. Как отметили авторы инициативы, «в условиях роста рецидивной преступности и усиления террористических угроз должны быть устранены препятствия для вынесения и исполнения приговоров, назначающих наказание в виде смертной казни».

20 ноября комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в ходе заседания отказался поддержать внесенный депутатами проект обращения.

В заключении комитета говорится, что «проект постановления не имеет правового предмета для обсуждения», поскольку в 1997 году Россия подписала протокол 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни.

Депутат Госдумы Сергей Иванов считает подобную инициативу попыткой политиков ответить на запросы граждан в связи с трагедией в Саратове.

«У нас довольно сильные настроения, которые можно охарактеризовать, как око за око, зуб за зуб. Поэтому сейчас отмена моратория на смертную казнь очень востребована. С другой стороны, если убить преступника, то количество убийц останется прежним. К сожалению, эти проекты возникают после резонансных случаев — они обусловлены запросом общества. Впоследствии все утихнет», — пояснял «Газете.Ru» член комитета по государственному строительству и законодательству.