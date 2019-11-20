«По 50-60 трупов»: кто выступает за смертную казнь 

Смертная казнь является приемлемым наказанием за некоторые особо тяжкие преступления, заявил председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов, выступая перед студентами. Тем временем 20 ноября комитет Госдумы отказался поддержать проект закона об отмене моратория на смертную казнь. Депутаты признали, что у инициативы нет «правового предмета для обсуждения».
Председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов заявил, что поддерживает возвращение смертной казни в России. 19 ноября в ходе выступления перед студентами Казанского федерального университета (КФУ) он отметил, что наказание должно быть соразмерным совершенному преступлению: «Есть преступления очень страшные, за которые, прошу прощения, только высшая мера наказания».
«Я сторонник смертной казни. Есть преступления, которые могут быть пограничные, ситуативные, случайные. А как относиться к таким преступлениям, которые совершал Чикатило? По 50-60 трупов… Когда детей убивают? Когда издеваются? Разве это соразмерно — пожизненное лишение свободы?», — пояснил он.
По словам Гилазова, в случаях с жестокими маньяками или детоубийцами возможно говорить только о возмездии, а не исправлении.
Он также добавил, что ему лично «приходилось четыре раза выносить решение о высшей мере наказания». При этом судья подчеркнул, что придерживается принципа не выносить высшую меру наказания, если это возможно. Студенты встретили слова председателя суда аплодисментами.
В России действует мораторий на смертную казнь. РФ обязалась прекратить исполнение смертных приговоров и принять закон об отмене высшей меры наказания после вступления в Совет Европы в феврале 1996 года. В том же году в стране в последний раз был приведен в исполнение приговор суда о высшей мере наказания. В 2009 году Конституционный суд постановил, что никакие суды в стране не могут выносить смертные приговоры.
Тем не менее вопрос о возможном возврате смертной казни периодически вновь начинает обсуждаться в обществе, обычно это происходит после резонансных преступлений. В октябре этого года в Саратове по дороге в школу была убита девятилетняя девочка. Обвиняемый, который полностью сознался в содеянном, оказался рецидивистом, ранее уже осужденным за уголовные преступления против личности.
Согласно результатам последнего опроса, 49% россиян выступают за возвращение смертной казни. Фонд общественного мнения в свою очередь сообщает, что эту инициативу поддерживают 52% граждан.
«Газета.Ru» обратилась в Совет по правам человека с просьбой прокомментировать заявления Ильгиза Гилазова. Глава организации Валерий Фадеев сообщил, что у СПЧ нет позиции по этому вопросу, и не стал комментировать высказывание судьи от имени возглавляемой им организации.
«Нет позиции СПЧ. Я не буду высказываться», — сказал он.
25 октября группа депутатов во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму проект обращения нижней палаты к президенту РФ. Авторы документа предлагают главе государства принять меры для возвращения в стране смертной казни. Как отметили авторы инициативы, «в условиях роста рецидивной преступности и усиления террористических угроз должны быть устранены препятствия для вынесения и исполнения приговоров, назначающих наказание в виде смертной казни».
20 ноября комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в ходе заседания отказался поддержать внесенный депутатами проект обращения.
В заключении комитета говорится, что «проект постановления не имеет правового предмета для обсуждения», поскольку в 1997 году Россия подписала протокол 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни.
Депутат Госдумы Сергей Иванов считает подобную инициативу попыткой политиков ответить на запросы граждан в связи с трагедией в Саратове.
«У нас довольно сильные настроения, которые можно охарактеризовать, как око за око, зуб за зуб. Поэтому сейчас отмена моратория на смертную казнь очень востребована. С другой стороны, если убить преступника, то количество убийц останется прежним. К сожалению, эти проекты возникают после резонансных случаев — они обусловлены запросом общества. Впоследствии все утихнет», — пояснял «Газете.Ru» член комитета по государственному строительству и законодательству.
Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова ранее также заявляла, что на данном этапе развития отмена моратория на смертную казнь в России невозможна. «Ряд международных норм и обязательств предписывают сегодняшнюю ситуацию», — заключила она.