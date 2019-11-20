Россиян заподозрили в необычном обмане в Белоруссии

«Смуглые мужчины неславянской наружности на автомобиле с российскими номерами приезжают в город, переодеваются в рабочую одежду и под видом строителей-гастарбайтеров с Востока обращаются к прохожим», — рассказала Чемоданова.

По ее словам, мошенники рассказывали прохожим, что нашли на стройке клад с золотыми, серебряными монетами и столовыми приборами. Когда им предлагали сдать клад государству и получить долю, мужчины отвечали, что не хотят «светиться», поэтому готовы срочно продать ценные предметы дешево.

Один из прохожих заинтересовался сделкой. Чтобы убедить его в своей честности, мошенники отвели мужчину в ломбард и дали на проверку настоящую золотую монету. Когда специалист подтвердил подлинность, мужчина купил десять фальшивок из дешевого металла за тысячу долларов: настоящую монету мошенники незаметно заменили подделкой.

По данным МВД, мошенники быстро уехали в Россию, а через пару недель в Минск прибыла новая группа аферистов, в которую входил брат злоумышленника из первой бригады. На этот раз они продали минчанину горсть бутафорских царских монет за 800 долларов.

Оперативники задержали одного из россиян с поличным. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Обнинске цыгане продали местному жителю две пластиковые монеты за две тысячи рублей, убедив его, что это биткоины.