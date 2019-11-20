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Россиян заподозрили в необычном обмане в Белоруссии 

Рамблер 44 минуты назад
Россиян заподозрили в необычном обмане в Белоруссии
Фото: РИА Новости
В Минске и других белорусских городах раскрыли схему обмана местных жителей приезжими из России, предлагающими купить у них «клад». Об этом в своем Telegram-канале рассказала пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
«Смуглые мужчины неславянской наружности на автомобиле с российскими номерами приезжают в город, переодеваются в рабочую одежду и под видом строителей-гастарбайтеров с Востока обращаются к прохожим», — рассказала Чемоданова.
По ее словам, мошенники рассказывали прохожим, что нашли на стройке клад с золотыми, серебряными монетами и столовыми приборами. Когда им предлагали сдать клад государству и получить долю, мужчины отвечали, что не хотят «светиться», поэтому готовы срочно продать ценные предметы дешево.
Один из прохожих заинтересовался сделкой. Чтобы убедить его в своей честности, мошенники отвели мужчину в ломбард и дали на проверку настоящую золотую монету. Когда специалист подтвердил подлинность, мужчина купил десять фальшивок из дешевого металла за тысячу долларов: настоящую монету мошенники незаметно заменили подделкой.
По данным МВД, мошенники быстро уехали в Россию, а через пару недель в Минск прибыла новая группа аферистов, в которую входил брат злоумышленника из первой бригады. На этот раз они продали минчанину горсть бутафорских царских монет за 800 долларов.
Оперативники задержали одного из россиян с поличным. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Обнинске цыгане продали местному жителю две пластиковые монеты за две тысячи рублей, убедив его, что это биткоины.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , Ольга Чемоданова , МВД , Минск
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