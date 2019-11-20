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В Ростове ФСБ освободила заложника 

РИА «ФедералПресс» + ещё 3 1 час назад
В Ростове-на-Дону вооруженный пистолетом человек взял в заложницы свою жену, заперевшись с ней в квартире. Из-за этого пришлось оцепить целый квартал. В операции освобождения участвовали сотрудники ФСБ, они решили взять квартиру штурмом.
Было указано заходить через окно. Отметим, жилье расположено на третьем этаже, в доме есть медицинский центр, находящийся ниже, на его крышу поставили лестницу и забранились во внутрь, чтобы обезвредить захватчика и спасти его жертву. О его требованиях пока неизвестно.
Ранее местрые жители предположили, что здание СИЗО заминировано и из-за этого с шести утра оцепили квартал. Во ФСИН это опровергли, СИЗО работает без сбоев. Напомним, что вначале года Дон накрыла волна лжеменирований, людей эвакуировали, также проводили оцепление.
Отметим, вооруженный человек, взявший жену в заложницы — следователь. Что стало причиной такого инцидента — не сообщают. Информация уточняется. Пока что прокомментировали, что никто не пострадал.
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Теги:
Происшествия , Видео , Криминал , ФСБ , ФСИН
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