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Общество

В Ростове обезвредили взявшего в заложники жену силовика 

Газета.Ru + ещё 13 1 час назад
В Ростове силовик взял в заложники жену
Фото: РИА Новости
В Ростове-на-Дону обезвредили жителя одной из квартир, который взял в заложники жену. Об этом сообщает "Комсомольская правда-Ростов" со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
Как отмечается, на месте работали силовики и скорая помощь.
По данным СМИ, житель одной из квартир многоэтажки в центре города, предположительно, военный или полицейский, взял жену в заложницы. Перед этим мужчина выгнал из квартиры несовершеннолетнего сына.
Отмечается, что предположительно, мотивом поступка стал нервный срыв.
Официального подтверждения информации от правоохранительных органов в настоящее время не поступало.
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Теги:
Происшествия , МВД
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