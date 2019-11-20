В Ростове силовик взял в заложники жену

В Ростове обезвредили взявшего в заложники жену силовика

В Ростове-на-Дону обезвредили жителя одной из квартир, который взял в заложники жену. Об этом сообщает "Комсомольская правда-Ростов" со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Как отмечается, на месте работали силовики и скорая помощь.

По данным СМИ, житель одной из квартир многоэтажки в центре города, предположительно, военный или полицейский, взял жену в заложницы. Перед этим мужчина выгнал из квартиры несовершеннолетнего сына.

Отмечается, что предположительно, мотивом поступка стал нервный срыв.