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В Петербурге задержали пожилого мужчину за экстремистские посты в соцсетях 

ТАСС 49 минут назад
В Петербурге задержали мужчину за экстремизм в соцсетях
Фото: РИА Новости
Пожилого мужчину задержали в Санкт-Петербурге за оправдание терроризма в соцсетях, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
"Задержан 68-летний житель Приморского района в рамках расследования дела по статье 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма)", — сказал он.
Он добавил, что дело возбудили после того, как в соцсетях обнаружили посты с информацией экстремистского характера. Дома у задержанного нашли печатные материалы, которые также содержат экстремистскую информацию.
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Теги:
Происшествия , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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