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На Кубани пропали две школьницы 

ТАСС + ещё 8 53 минуты назад
На Кубани ищут пропавших школьниц
Фото: РИА Новости
Следственные органы на Кубани проводят проверку после исчезновения двух школьниц, которые больше недели назад ушли из учебного заведения и не вернулись. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в среду.
"Следственным отделом по Абинскому району СКР по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 15-летних В. и Д. Установлено, что несовершеннолетние утром 12 ноября 2019 года покинули учебное заведение и до настоящего времени по месту своего жительства не вернулись" — говорится в сообщении ведомства.
Людей, располагающих информацией о возможном местонахождении школьниц, просят сообщать в полицию или следственные органы.
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Теги:
Происшествия , СКР , Краснодарский Край
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