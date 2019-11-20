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Российский судья вспомнил про стакан водки после приговора о смертной казни 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Судья вспомнил о водке после приговора о смертной казни
Фото: Lenta.ru
Председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов признался, что является сторонником смертной казни за «страшные» преступления. Об этом он заявил на встрече со студентами юридического факультета Казанского федерального университета, передает «Бизнес Онлайн».
Гилазов указал, что выносил приговоры с высшей мерой наказания и знает, как это тяжело.
«После такого приговора стакан водки надо выпить обязательно», — сказал судья, отметив, что это совет одного из его коллег.
Гилазов сообщил, что четыре раза принимал решения о смертной казни и в тех случаях, когда иной приговор был просто невозможен.
«Есть преступления, которые могут быть пограничными, ситуативными, случайными. А как относиться к таким преступлениям, которые совершал Чикатило? По 50, по 60 трупов… Когда детей убивают, когда издеваются? Разве это соразмерно — пожизненное лишение свободы?.. Есть преступления такие страшные, за которые можно назначить только высшую меру наказания», — заявил судья.
Он считает, что совершившие страшные преступления не могут исправиться.
В России в настоящее время действует мораторий на смертную казнь, введенный после вступления страны в Совет в Европы в 1997 году.
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Теги:
Происшествия , Общество , Ильгиз Гилазов , Республика Татарстан
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