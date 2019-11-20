Пилот объявил о посадке в Москве вместо Киева

Пилот объявил пассажирам о посадке в Москве вместо Киева

Пилот венгерской авиакомпании Wizzair перепутал город прибытия в ходе обращения к пассажирам авиалайнера. Вместо Киева , где приземлилось воздушное судно, он назвал Москву . При этом, в пункте вылета — лондонском аэропорту Лутон — у пассажиров возникла путаница, так как одновременно с их рейсом в столицу России также отправлялся самолет, и многие начинали регистрироваться ошибочно. О курьезном случае рассказывается на канале Youтube Topfelya.

Инцидент произошел в понедельник, 18 ноября. Самолет садился в Киеве во время тумана и многие пассажиры ничего не видели за окнами. Они были шокированы. когда капитан воздушного судна заявил:

«Добро пожаловать в Москву». «Некоторые пассажиры, включая моих друзей, были в шоке в течение пары секунд. Они твердо были уверены, что сели не на тот самолет и оказались не в том городе», — сообщает авиаэксперт.

Через несколько секунд пилот поправил себя, уточнив что самолет прибыл в Киев. Он извинился перед пассажирами за то, что заставил их поволноваться.