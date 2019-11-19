Полковник «Альфы» объяснил нокаут спецназовца ФСБ

Полковник подразделения «Альфа» Виталий Демидкин объяснил, как посетитель бара смог отправить в нокаут капитана спецназа ФСБ

интервью «Вечерней Москве» Демидкин заявил, что сотрудники спецназа, хоть и хорошо подготовлены физически, не застрахованы от внезапных и болезненных ударов.

По словам Демидкина, всех спецназовцев готовят «хорошо и на очень высоком уровне». Занятия спортом проводятся не реже двух раз в неделю, изучают рукопашный бой и единоборства, учатся особым приемам, направленным на «выключение» противника.

Полковник предположил, что пострадавший в драке силовик не хотел причинять сопернику лишний урон.

"Дело в том, что спецназ учат не убивать, а защищать. Вероятнее всего, он просто встал и ждал, пока будет совершено нападение. Видимо, соперник действовал неожиданно. Есть такие места на теле человека, при попадании в которые можно «выключить» даже самого тренированного бойца.

Это пах, солнечное сплетение, которое не защищено ни жиром, ни мышцами, печень, подбородок, висок, кости носа, которые могут внедриться в мозг при ударе снизу вверх", — заявил собеседник издания.

Как ранее сообщал «Рамблер», в московском баре избили капитана спецназа ФСБ. Спецназовец поступил в больницу с тяжелыми травмами головы.