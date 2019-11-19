Здоров. Подросток умер после выписки

Ленинградской области скончался 17-летний подросток, которому врачи не смогли поставить правильный диагноз.

Как сообщает Life.ru, 17-летний Максим почувствовал себя плохо 15 сентября.

«В два часа ночи я проснулась от того, что он открыл дверь. Его шатало, поступь была нетвёрдая. Включила свет, а у него зрачки разные, один — большой, другой — маленький», — рассказала его мать Галина Ильина.

Женщина вызвала скорую помощь, подростку вкололи обезболивающее, но легче ему не стало. На следующий день знакомый педиатр предположил, что у мальчика менингит. Мать обратилась в поликлинику, оттуда Максима госпитализировали в Детский научно-клинический центр инфекционных болезней (ДНКЦИБ).

В больнице подросток пробыл две недели. Ему взяли пункцию, сделали МРТ, УЗИ мозга и ЭКГ. За это время мальчик почувствовал себя лучше.

На следующий день после выписки Максим отвел брата в школу, погулял с собакой, а затем перестал выходить на связь. Родные обнаружили его мертвым в его кровати.

Причиной смерти стал отек мозга и разрыв средней артерии, вызванные геморрагическим инсультом.