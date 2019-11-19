Здоров. Подросток умер после выписки 

В Ленинградской области скончался 17-летний подросток, которому врачи не смогли поставить правильный диагноз.
Как сообщает Life.ru, 17-летний Максим почувствовал себя плохо 15 сентября.
«В два часа ночи я проснулась от того, что он открыл дверь. Его шатало, поступь была нетвёрдая. Включила свет, а у него зрачки разные, один — большой, другой — маленький», — рассказала его мать Галина Ильина.
Женщина вызвала скорую помощь, подростку вкололи обезболивающее, но легче ему не стало. На следующий день знакомый педиатр предположил, что у мальчика менингит. Мать обратилась в поликлинику, оттуда Максима госпитализировали в Детский научно-клинический центр инфекционных болезней (ДНКЦИБ).
В больнице подросток пробыл две недели. Ему взяли пункцию, сделали МРТ, УЗИ мозга и ЭКГ. За это время мальчик почувствовал себя лучше.
На следующий день после выписки Максим отвел брата в школу, погулял с собакой, а затем перестал выходить на связь. Родные обнаружили его мертвым в его кровати.
Причиной смерти стал отек мозга и разрыв средней артерии, вызванные геморрагическим инсультом.
2 октября СК РФ возбудил уголовное дело в отношении «неустановленных лиц», а уже на следующий день дело передали из Ленинградской области в Санкт-Петербург, где находится больница. Галина Ильина утверждает, что дело до сих пор не зарегистрировано. Она также сообщила, что 14 октября написала жалобу в Минздрав России на врачей больницы, однако никто из них на данный момент не понес наказания за смерть ребенка.