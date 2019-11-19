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В Египте ликвидировали двух опасных преступников 

РИА Новости 1 час назад
В Египте ликвидировали опасных преступников
Фото: РИА Новости
Двое опасных преступников, причастных в том числе и к убийствам египетских полицейских, ликвидированы в районе города Асуан на юге Египта, говорится в распространенном заявлении МВД страны.
"В результате перестрелки ликвидированы два особо опасных преступника, причастных к тяжким уголовным преступлениям, связанным с убийствами, в том числе начальника следственного отдела, хранением и распространением наркотиков, оружия", — говорится в документе.
В ведомстве подчеркнули, что преступники оказали активное сопротивление при попытке задержания и были ликвидированы.
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Теги:
Происшествия , В мире , Криминал , МВД , Асуан , Египет
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