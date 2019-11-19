В Египте ликвидировали опасных преступников

В Египте ликвидировали двух опасных преступников

Двое опасных преступников, причастных в том числе и к убийствам египетских полицейских, ликвидированы в районе города Асуан на юге Египта , говорится в распространенном заявлении МВД страны.

"В результате перестрелки ликвидированы два особо опасных преступника, причастных к тяжким уголовным преступлениям, связанным с убийствами, в том числе начальника следственного отдела, хранением и распространением наркотиков, оружия", — говорится в документе.

В ведомстве подчеркнули, что преступники оказали активное сопротивление при попытке задержания и были ликвидированы.