«Осы-убийцы» настигли людей после похорон

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Рой смертоносных ос убил трех скорбящих 

Lenta.ru 2 часа назад
В китайской провинции Гуандун три человека погибли и пятеро проходят лечение в больнице после нападения ос. Об этом сообщает Daily Mail.
Рой смертоносных насекомых напал на семью в субботу, 16 ноября, когда она возвращалась домой с похорон. Один из родственников — 70-летний мужчина — погиб на месте от анафилактического шока. Семерых пострадавших доставили в больницу, где от острой аллергической реакции скончались еще двое укушенных.
Пятерых выживших перевезли в более крупное медучреждение. Один из них находится в критическом состоянии.
После произошедшего группа спасателей уничтожила гнездо с осами. Власти проводят расследование, а также оказывают родственникам пострадавших необходимую помощь.
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Теги:
Происшествия , Видео
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