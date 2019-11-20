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ФСБ задержала военного за шпионаж в пользу Украины 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 24 минуты назад
ФСБ задержала военного за шпионаж в пользу Украины
Фото: РИА Новости
Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали военнослужащего Южного военного округа, который подозревается в государственной измене. Он собирал секретные данные по заданию украинской разведки, сообщает ЦОС ФСБ России.
«ФСБ РФ в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России военнослужащий Южного военного округа. По имеющимся данным, указанный военнослужащий, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России», — передает РИА «Новости» сообщение ЦОС ФСБ.
Отмечается, что утечка этих данных за границу могла «нанести ущерб обороноспособности государства».
Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК «государственная измена».
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Теги:
Происшествия , Громкие уголовные дела , ФСБ , Министерство обороны , РИА Новости , Аксай , Ростовская Область
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