Падение машины в яму с кипятком сняли на видео

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Падение машины в яму с кипятком в Пензе попало на видео 

Daily Storm 5 часов назад
В Сети опубликовали видеозапись падения легкового автомобиля LADA Largus в яму с кипятком на улице Аустрина в Пензе. На записи видно, как в яму сначала попало правое колесо машины, а потом она полностью провалилась. Водитель и пассажир погибли, следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении Следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области.
По версии следствия, утром 19 ноября на улице Аустрина в Пензе обвалились грунт и асфальтовое покрытие, из-за чего припаркованная рядом машина с двумя мужчинами провалилась в образовавшуюся яму с горячей водой. Водитель и пассажир скончались на месте.
В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили РИА Новости, что погибшим было 53 и 49 лет. Очевидцы происшествия рассказали порталу «Пенза Взгляд», что мужчины успели вылезти из авто, но их придавило машиной.
В пресс-службе губернатора Пензенской области Daily Storm сообщили, что ДТП случилось не из-за некачественного дорожного покрытия, а из-за аварии на теплосетях — «грунт подмыло и асфальт провалился». На участке дороги, где в яму упала машина, ранее все было в порядке и жалоб от жителей не поступало, добавили в пресс-службе.
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Теги:
Происшествия , Видео , МЧС , СКР , РИА Новости , Пенза
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