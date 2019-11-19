Падение машины в яму с кипятком сняли на видео

Падение машины в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Сети опубликовали видеозапись падения легкового автомобиля LADA Largus в яму с кипятком на улице Аустрина в Пензе . На записи видно, как в яму сначала попало правое колесо машины, а потом она полностью провалилась. Водитель и пассажир погибли, следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении Следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области.

По версии следствия, утром 19 ноября на улице Аустрина в Пензе обвалились грунт и асфальтовое покрытие, из-за чего припаркованная рядом машина с двумя мужчинами провалилась в образовавшуюся яму с горячей водой. Водитель и пассажир скончались на месте.

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили РИА Новости, что погибшим было 53 и 49 лет. Очевидцы происшествия рассказали порталу «Пенза Взгляд», что мужчины успели вылезти из авто, но их придавило машиной.

В пресс-службе губернатора Пензенской области Daily Storm сообщили, что ДТП случилось не из-за некачественного дорожного покрытия, а из-за аварии на теплосетях — «грунт подмыло и асфальт провалился». На участке дороги, где в яму упала машина, ранее все было в порядке и жалоб от жителей не поступало, добавили в пресс-службе.