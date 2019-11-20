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«Аппетит отменный»: как содержится доцент Соколов 

Рамблер + ещё 34 1 час назад
«Аппетит отменный»: как содержится доцент Соколов
Фото: ТАСС
Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасию Ещенко историк Олег Соколов содержится в двухместной камере, читает, гуляет, ест с аппетитом и имитирует «психическое расстройство». Об этом на условиях анонимности «Московскому комсомольцу» рассказал один из сотрудников СИЗО.
По его словам, Соколова «никто пальцем не трогает и все у него „шоколадно“».
«Хорошая камера, кроме него там только один заключенный. Причем соседа подобрали таким образом, что никакой угрозы от него исходить не может. Такой тюфяк, который ни на кого руку не поднимет», — отметил он, пояснив, что и во время прогулок Соколов ни с кем из других заключенных не пересекается.
Сотрудник СИЗО рассказал, что доцент «ест, спит, читает».
«Он сейчас совершенно спокоен. Питается, кстати, прекрасно (передачки почти каждый день) и аппетит у него отменный. (…) При людях он разыгрывает карту своей частичной невменяемости. И делает это хитро. Он не говорит: «Я Наполеон!», что было бы слишком уж очевидной имитацией. Он использует какие-то словечки из лексикона, принимает позы, которые ассоциировали бы его с Наполеоном… Человек пытается уйти от ответственности», — уверен он.
Силовик также подчеркнул, что «доцент под особой охраной и до него никому не добраться».
«Рамблер» писал, что 9 ноября спасатели достали 63-летнего Соколова из Мойки с рюкзаком, в котором лежали отпиленные женские руки. По версии следствия, он убил и расчленил свою возлюбленную Анастасию Ещенко и сбросил останки в реку. Соколов дал признательные показания и был заключен под стражу по решению суда. Позднее СМИ сообщили, что в ходе следственного эксперимента историк попытался покончить с собой.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Происшествия , Убийство , Историк-убийца , Олег Соколов , ФСИН , Московский комсомолец
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