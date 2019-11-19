«Их придавило»: двое пензенцев заживо сварились в яме

Стали известны обстоятельства падения машины в яму с кипятком в Пензе

ГИБДД, Пензе на парковке у местного магазина автомобиль провалился под асфальт. Яма, под которой проходит теплотрасса, быстро наполнилась кипятком, в результате двое находившихся в салоне мужчин сварились заживо. На место происшествия вскоре приехали сотрудники МЧС прокуратуры , а также представители губернатора региона. В надзорном ведомстве инициировали проверку по факту ЧП.

В Пензе во вторник, 19 ноября, на улице Аустрина автомобиль марки Lada Largus провалился под асфальт — в результате яма, под которой проходит теплотрасса, наполнилась кипятком. Двое находившихся в салоне машины мужчины погибли на месте происшествия. Об этом сообщили в областном управлении Госавтоинспекции.

Сигнал о ЧП поступил в отделении полиции в 9.45. «Факт подтвержден — машина провалилась под асфальт. Сотрудники ГИБДД выехали на место происшествия», — уточнили в ведомстве.

«Спасатели проводят работы по извлечению погибших и машины из ямы», — сообщили в свою очередь в ГУ МЧС по Пензенской области.

Как рассказали местному порталу «Пенза-Взгляд» очевидцы трагедии, к месту ЧП перед погибшими за несколько минут до обрушения подъезжал другой автомобиль. «Водитель увидел, что из-под земли пошел пар, и быстро уехал, потом приехали эти, припарковались, и под ним провалился асфальт», — рассказали свидетели.

«Как говорят, они успели вылезти, но машина их придавила», — написал один из местных жителей в группе «Пенза Сова авто» в соцсети «Вконтакте».

Как пояснили изданию в ресурсоснабжающей организации «Т-Плюс» , незадолго до трагедии на участке теплотрассы проходили гидравлические испытания — специалисты не выявили дефектов конструкции.

«Мы были сегодня утром тут, никаких порывов и парений не было. Мы постоянно отслеживаем показатели, все было в норме, никаких не было вопросов. Теплотрасса была в работе. Мы примем все меры, чтобы в этой ситуации разобраться. Мы проводили большие работы в этом году, проблем никаких не возникало во время подготовки и после начала отопительного сезона», — сообщил изданию «Подъем» технический директор компании Василий Журавлев.

В организации предположили, что на участке мог образоваться разрыв — вода начала сильно фонтанировать и в результате промыла грунт и асфальт. В итоге под тяжестью автомобиля асфальт проломился, и яма заполнилась водой, температура которой достигала 70-75℃.

К месту инцидента прибыли экстренные службы города, а также глава Пензы Владимир Мутовкин и зампредседателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов . В настоящее время машину уже подняли на поверхность, ее доставали вверх дном — личности погибших пока не установлены.

Прокуратура по Пензенской области сообщила, что на место происшествия выехали работники прокуратуры района во главе с прокурором района Алексеем Поповым — они установят обстоятельства произошедшего. По итогам прокурорской проверки будут приняты необходимые меры реагирования.

Это уже не первый случай, когда автомобили проваливаются под землю в результате подмыва асфальта. Так, 12 ноября 2019 года в Тюмени на перекрестке улиц Харьковской и Одесской из-за прорыва водопровода провалился асфальт. После инцидента региональное управление ГИБДД перекрыла движение.

На видео, размещенном ранее в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «Вконтакте», видно, как асфальт на проезжей части дороги проваливается с огромной скоростью.

Как рассказали ИА «Новый день» в пресс-службе ООО «Тюмень Водоканал», причиной провала стало повреждение крупного канализационного коллектора, в который поступают стоки с центральной и заречной части Тюмени. На месте до сих пор работают аварийные бригады — движение на данном участке закрыто. Также был разработан план ремонтных мероприятий.

Еще одно ЧП произошло 28 мая 2019 года — тогда в Екатеринбурге под иномаркой, стоявшей на парковке, провалился асфальт. Под землей оказались передние колеса автомобиля

По данным портала E1.ru, провалившийся автомобиль марки Митсубиси стоял на небольшой парковке возле продуктового магазина. ЧП произошло в районе перекрестка проспекта Крауля и улицы Красноуральской.

«Я подвозил хозяина этого автомобиля. Он был растерян и не знал, что делать. О происшествии ему сообщила жена, Его машина, судя по всему, была припаркована с ночи, а утром внезапно под ней просела земля», — рассказал изданию один из знакомых потерпевшего.

По словам местных жителей, образовавшаяся яма составляла примерно метр в диаметре и полметра в глубину. По ее дну бежала вода. Один из местных жителей, который проживает недалеко от места ЧП, отмечал, что в нескольких метрах от возникшего провала коммунальщики накануне вели ремонтные работы.