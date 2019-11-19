Немцы задержали россиянина за домогательства

Гражданин России арестован в Мюнхене по обвинению в сексуальных домогательствах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя отделения федеральной полиции в аэропорту Мюнхена Кристиана Кёгльмайстера.

Он рассказал, что задержанному мужчине 31 год, он прибыл из Санкт-Петербурга. Во время проверки документов в аэропорту пограничники увидели его имя в базе данных объявленных в розыск в Мюнхене.

Летом россиянин приезжал в Мюнхен на концерт. Газета Merkur сообщает, что он сексуально домогался женщины, которая была на концерте со спутником. Задержанный оскорблял их и угрожал, в том числе убийством.

После этого россиянин вернулся в Россию, а пострадавшие подали заявление в полицию.