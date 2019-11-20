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Общество

Крупный бизнесмен задержан по делу об убийстве журналистки на Мальте 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Бизнесмен задержан по делу об убийстве журналистки
Фото: РИА Новости
Полиция Мальты задержала одного из самых известных бизнесменов страны Юргена Фенека по делу об убийстве журналистки Дафны Каруаны Гализии, погибшей в октябре 2017 года.
Как передает Reuters, патрульный катер мальтийских вооруженных сил перехватил яхту Фенека во вторник утром, когда она отплывала от острова. Сам бизнесмен находился в этот момент на яхте.
Накануне, как отмечает издание, премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что помилует мужчину, утверждавшего, что знает заказчика убийства журналистки, передает РИА «Новости».
Напомним, в октябре 2017 года мальтийская журналистка и блогер погибла от взрыва ее машины рядом с собственным домом. Она вела расследования, связанные с так называемыми панамскими архивами. В убийстве Гализии обвиняются три человека.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Убийство , Джозеф Мускат , РИА Новости , Мальта
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