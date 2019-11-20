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Посадившая за руль шестилетнего сына многодетная мать отреагировала на уголовное дело 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 57 минут назад
Посадившая сына за руль ответила на «уголовку»
Фото: РИА Новости
Многодетная мать из Татарстана Агина Алтынбаева, посадившая за руль автомобиля, движущегося со скоростью 130 километров в час, шестилетнего сына, отреагировала на возбуждение в отношении нее уголовного дела.
«Вообще как бы без разницы. Если докажут. Пускай доказывают. Их работа как раз-таки доказать — вот если они докажут, я пожму им руку», — сказала Алтынбаева «Ридусу».
Она уточнила, что ездила в Следственный комитет после того, как ведомство возбудило на нее уголовное дело по ст. 125 (оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Алтынбаева пояснила, что не согласна с решением СК.
Также она уточнила, что ей не поступает никаких угроз после того, как инцидент получил огласку.
«Продолжаем жить спокойно. Кроме комментариев «ВКонтакте», которые мне пишут на все новости, никаких действий больше не было предпринято. Не давят. Дальше буду продолжать давать интервью», — отметила Алтынбаева.
Напомним, в воскресенье многодетная мать из Татарстана Агина Алтынбаева, опубликовавшая в социальных сетях ролик, на котором шестилетний мальчик ведет автомобиль на скорости 130 километров в час, объяснила, зачем пустила сына за руль.
После этого женщину оштрафовали в ГИБДД.
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Теги:
Происшествия , СКР , ГИБДД , Ридус , Республика Татарстан
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