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Общество

Власти Пензенской области назвали причину прорыва трубы, из-за которого погибли люди 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Власти назвали причину ЧП с падением машины под Пензой
Фото: РИА Новости
Повышение давление транспорта на участок дороги с проходившей под ним теплотрассой могло стать причиной прорыва трубы в Пензе, в результате которого автомобиль провалился в яму с кипятком и погибли двое мужчин. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте правительства Пензенской области.
"По предварительным данным, участок трубопровода находился в зоне повышенной нагрузки автотранспорта. Из-за давления могла просесть бетонная плита короба теплотрассы, что вызвало повреждение и прорыв теплотрассы", — говорится в сообщении.
Утром во вторник на стоянке возле магазина на улице Аустрина в Пензе легковой автомобиль провалился в яму с кипятком, погибли двое мужчин. По данным компании "Т Плюс", провал почвы произошел из-за подмыва грунта горячей водой. В результате аварии также было отключено тепло и горячее водоснабжение в 67 многоквартирных домах, трех школах и трех детсадах, сейчас оно восстановлено.
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Теги:
Происшествия , Пенза , Пензенская Область
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