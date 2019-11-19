Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Армия
Уволенная за фото в Playboy чиновница лишилась квартиры
Уволенная за фото в Playboy чиновница лишилась квартиры
Общество
Доцента-убийцу "оправдывают" полнолунием
Доцента-убийцу "оправдывают" полнолунием
Происшествия
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
Политика

Глава фонда Чичваркина, собирающего деньги для Навального, работала на ФСБ 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Глава фонда Чичваркина работала на ФСБ
Фото: РИА Новости
Учредитель фонда Евгения Чичваркина, который собирает за границей пожертвования для ФБК блогера Алексея Навального, полтора года сотрудничала с ФСБ и была невыездной. Об этом рассказала сама помощница предпринимателя Екатерина Терешкина.
«После окончания бакалавриата и репетиторской практики меня позвали работать в академию ФСБ — учить сотрудников английскому. … Я проработала там полтора года — и все это время была невыездной по условиям контракта», — рассказала Терешкина, передает Ura.ru со ссылкой на ZIMA Magazine.
Недавно Чичваркин, проживающий в Великобритании, заявил о создании фонда по борьбе с коррупцией и поддержанию либертарианских инициатив.
«Как только откроют счета, он будет очень удобен для всех, кто живет за границей и кому неудобно переводить деньги в ФБК Навального или либертарианцам напрямую», — написал он в Instagram.
Согласно данным портала Companies House, учредителем фонда стала Терешкина.
Бывший владелец «Евросети» Чичваркин покинул Россию в 2009 году после того, как его обвинили в похищении человека и вымогательстве. В 2011 году уголовное дело закрыли.
В мае Чичваркин признался, что регулярно переводит Навальному деньги. По его словам, он выступает в качестве посредника. По словам Чичваркина, последний транш составил 250 тыс. «народных рублей», а обычно переводы составляют где-то 100 тыс. рублей в день, причем он переводит Навальному «и (японские) йены и (британские) фунты и евро».
Видео дня. За пьяное вождение судейской жены отдувается инспектор
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Спецназовца ФСБ избили в центре Москвы Спецназовца ФСБ избили в центре Москвы Историк Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте Историк Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте Полицейский спас запертых без еды детей в Якутии Полицейский спас запертых без еды детей в Якутии
Комментарии 
Теги:
Происшествия , Алексей Навальный , Евгений Чичваркин , ФСБ , Евросеть
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400 261
Уволенная за фото в Playboy чиновница лишилась квартиры
Уволенная за фото в Playboy чиновница лишилась квартиры 28
Доцента-убийцу «оправдывают» полнолунием
Доцента-убийцу «оправдывают» полнолунием 43
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
Назван способ спросить Кремль о чем угодно 9
Япония сделала заявление о Курилах
Япония сделала заявление о Курилах 103
Видео
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
02:47
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
Политика
Учёные записали звуки Земли во время солнечной бури
00:43
Учёные записали звуки Земли во время солнечной бури
Наука и техника
Доцента-убийцу «оправдывают» полнолунием
02:20
Доцента-убийцу «оправдывают» полнолунием
Происшествия
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
00:26
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес Другое
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
00:47
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
Новости Москвы Экология
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
05:05
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Армия Ближний Восток
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
01:29
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
Происшествия
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
03:04
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение