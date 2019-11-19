Глава фонда Чичваркина работала на ФСБ

Глава фонда Чичваркина, собирающего деньги для Навального, работала на ФСБ

Учредитель фонда Евгения Чичваркина , который собирает за границей пожертвования для ФБК блогера Алексея Навального , полтора года сотрудничала с ФСБ и была невыездной. Об этом рассказала сама помощница предпринимателя Екатерина Терешкина.

«После окончания бакалавриата и репетиторской практики меня позвали работать в академию ФСБ — учить сотрудников английскому. … Я проработала там полтора года — и все это время была невыездной по условиям контракта», — рассказала Терешкина, передает Ura.ru со ссылкой на ZIMA Magazine.

Недавно Чичваркин, проживающий в Великобритании, заявил о создании фонда по борьбе с коррупцией и поддержанию либертарианских инициатив.

«Как только откроют счета, он будет очень удобен для всех, кто живет за границей и кому неудобно переводить деньги в ФБК Навального или либертарианцам напрямую», — написал он в Instagram.

Согласно данным портала Companies House, учредителем фонда стала Терешкина.

Бывший владелец «Евросети» Чичваркин покинул Россию в 2009 году после того, как его обвинили в похищении человека и вымогательстве. В 2011 году уголовное дело закрыли.

В мае Чичваркин признался, что регулярно переводит Навальному деньги. По его словам, он выступает в качестве посредника. По словам Чичваркина, последний транш составил 250 тыс. «народных рублей», а обычно переводы составляют где-то 100 тыс. рублей в день, причем он переводит Навальному «и (японские) йены и (британские) фунты и евро».