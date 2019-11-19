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В Мексике обнаружили 25 тел на местной ферме 

Газета.Ru 50 минут назад
В Мексике обнаружили 25 тел на местной ферме
Фото: Reuters
На ферме в мексиканском городе Тлахомулько-де-Суньига, штате Халиско, обнаружили 25 тел. Об этом сообщает газета El periodico.
Как отмечается, тела были расчленены и помещены в мешки. Правоохранители обнаружили на месте инцидента 52 мешка с человеческими останками.
По данным местной прокуратуры, среди трупов пять женщин и 20 мужчин. Шестерых из них уже опознали родственники, все они имели судимость.
Известно, что останки обнаружили после задержания 15 человек, в том числе трех несовершеннолетних. По предварительным данным, злоумышленники были связаны с нарко-бизнесом, похищали, пытали и убивали людей.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Мексика , Халиско
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