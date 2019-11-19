В Мексике обнаружили 25 тел на местной ферме

На ферме в мексиканском городе Тлахомулько-де-Суньига, штате Халиско , обнаружили 25 тел. Об этом сообщает газета El periodico.

Как отмечается, тела были расчленены и помещены в мешки. Правоохранители обнаружили на месте инцидента 52 мешка с человеческими останками.

По данным местной прокуратуры, среди трупов пять женщин и 20 мужчин. Шестерых из них уже опознали родственники, все они имели судимость.

Известно, что останки обнаружили после задержания 15 человек, в том числе трех несовершеннолетних. По предварительным данным, злоумышленники были связаны с нарко-бизнесом, похищали, пытали и убивали людей.