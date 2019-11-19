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Полицейский спас запертых без еды детей в Якутии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Полицейский спас запертых без еды детей в Якутии
Фото: РИА Новости
В Якутии 29-летняя женщина заперла четверых детей дома на два дня.
Детей обнаружил инспектор ПДН, сообщается на сайте МВД по республике Саха.
«Полицейский увидел замок на входной двери и уже планировал покинуть территорию, как его привлекли детские голоса из дома. Инспектор поговорил со старшей из детей — семилетней первоклассницей. Девочка сообщила, что мама ушла по делам еще два дня назад, а они дома одни. Сообщив в дежурную часть о случившемся, инспектор вызвал социальные службы. По их прибытию, взрослые вошли в дом через окно», — отметило ведомство.
В помещении сотрудники нашли детей в обессиленном состоянии, дом обогревался электрическим обогревателем, во время перебоев с электричеством дом оставался без обогрева на зимний период.
«Из продуктов питания на столе стояла кастрюля с засохшими макаронами. Не было и питьевой воды. Дом находился в запущенном состоянии», — добавили в МВД.
Полицейские и работники социальной службы установили, что семилетняя девочка пыталась кормить 10-месячного брата сухой детской смесью, разбавленной холодной водой, пыталась успокоить его и своих других братьев трех и шести лет.
После обнаружения детей доставили в больницу, у них диагностировали истощение, они хотели пить и есть. На данный момент старшие дети находятся в специализированном детском учреждении, младенец — в районной больнице.
«Местонахождение матери было установлено на третьи сутки. Женщина находилась в доме своего знакомого в состоянии алкогольного опьянения. Также в ходе проверки выяснилось, что на следующий день, как она покинула своих детей, к ней позвонила ее мать. Бабушка изъявила желание навестить внуков, на что женщина ее обманула, сказав, что из-за болезни младенца ее визит к ним домой нежелателен», — пояснили в МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.125 УК «Оставление в опасности малолетних детей».
Во вторник сообщалось, что в Москве женщина на несколько дней оставила в однокомнатной квартире восьмерых болеющих детей с 63-летней бабушкой.
Ранее в Волгограде женщина оставила дочь в коляске у поликлиники. До этого в подмосковных Люберцах мать бросила в хостеле двух малолетних детей, мальчика и девочку. Также сообщалось, что женщина бросила шестилетнего ребенка в игровой комнате одного из столичных торговых центров.
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Теги:
Происшествия , МВД , Республика Саха (Якутия)
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