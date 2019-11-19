Родители-веганы заморили голодом полуторагодовалого ребенка

В американском штате Флорида арестованы родители-веганы, заморившие голодом полуторагодовалого сына. Об этом сообщает издание New York Post.

В конце сентября 2019 года 35-летняя Шейла О'Лири (Sheila O’Leary) позвонила в экстренные службы и сообщила, что ее ребенок не дышит, а его кожа очень холодная. В это время ее супруг Райан пытался реанимировать сына. Когда спасатели прибыли на место, они признали ребенка мертвым.

Шейла рассказала спасателям, что их семья придерживалась веганской диеты, и все четыре ребенка ели только сырые овощи и фрукты: манго, рамбутаны, бананы и авокадо. Она призналась, что последнюю неделю погибший мальчик отказывался от пищи и пил только грудное молоко. Американка считала, что это было связано с тем, что у него резались зубы. Мальчик весил всего лишь 7,7 килограмма, по данным издания, это средний вес семимесячного ребенка.

6 ноября медицинская экспертиза признала, что мальчик погиб из-за истощения. Сразу после этого родители сами пришли в полицейский участок. У двоих других детей также нашли симптомы недоедания, у одного из них не было нескольких зубов. Третий ребенок от другого отца оказался наиболее здоровым, так как периодически гостил у него и полноценно питался.

Им предъявлены обвинения в невыполнении обязанностей в отношении ребенка и непредумышленном убийстве. Пару поместили под стражу, суд назначен на начало декабря.

Ранее сообщалось, что в Австралии пара веганов довела полуторагодовалого ребенка до истощения и рахита, посадив его на строгую диету без продуктов животного происхождения. Родители кормили девочку чашкой овса с рисовым молоком и половиной банана на завтрак, на обед давали ей тост с арахисовым маслом или вареньем, а на ужин снова предлагали овес.