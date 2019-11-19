Драка спецназовца ФСБ с неизвестными в винном баре попала на видео

Капитана центра спецназначения ФСБ избили в заведении «Винный базар» на Пречистенской набережной в Москве . Драка попала на камеры видеонаблюдения, кадры публикует издание Baza.

На кадрах видно, как в баре начинается конфликт между мужчинами, затем участники драки выходят на улицу и там один из них бьет оппонента, который в результате падает и остается лежать на земле.

По данным Baza, инцидент произошел около двух часов ночи 17 ноября. Оставшийся лежать на земле пострадавший — офицер спецслужб. У него черепно-мозговая травма, сейчас он находится в отделении нейрохирургии госпиталя ФСБ.

Избившие его мужчины скрылись на автомобиле Mercedes черного цвета.

Причина конфликта неизвестна.