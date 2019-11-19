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Происшествия

Драка спецназовца ФСБ с неизвестными в винном баре попала на видео 

Lenta.ru + ещё 14 2 часа назад
Капитана центра спецназначения ФСБ избили в заведении «Винный базар» на Пречистенской набережной в Москве. Драка попала на камеры видеонаблюдения, кадры публикует издание Baza.
На кадрах видно, как в баре начинается конфликт между мужчинами, затем участники драки выходят на улицу и там один из них бьет оппонента, который в результате падает и остается лежать на земле.
По данным Baza, инцидент произошел около двух часов ночи 17 ноября. Оставшийся лежать на земле пострадавший — офицер спецслужб. У него черепно-мозговая травма, сейчас он находится в отделении нейрохирургии госпиталя ФСБ.
Избившие его мужчины скрылись на автомобиле Mercedes черного цвета.
Причина конфликта неизвестна.
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Теги:
Происшествия , Видео , Криминал , Пожары , ФСБ , Москва
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