Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире

На филиппинском острове Минданао убита крупная кобра, проглотившая питона. Об этом сообщает Newsflare.

Местные жители обнаружили змею на рисовом поле. Из ее рта выглядывал хвост добычи, которую она не успела проглотить до конца. Длина пресмыкающегося составляла около 3,6 метра.

Люди избивали кобру палками, пока она не погибла. Затем ее брюхо вспороли при помощи мачете и обнаружили внутри сетчатого питона длиной, по разным оценкам, от 2,4 до 3,3 метра.

«В этих местах полно змей, но кобру, которая съела питона, мы увидели впервые, — рассказал один из местных жителей. — У нас случалось, что люди погибали от укуса кобры, поэтому мой сосед убил ее, как только увидел».

Очевидцы называют убитую змею филиппинской коброй, однако длина представителей этого вида не превышает 1,6 метра. В то же время на Филиппинах распространены королевские кобры, которые вырастают до 5,7 метра в длину. В отличие от филиппинских кобр, поедающих, в основном, мелких млекопитающих и лягушек, они питаются змеями и ящерицами.

Сетчатые питоны водятся в Южной и Юго-Восточной Азии. Они считаются самыми большими змеями в мире. Их длина может превышать семь метров. Питаются обезьянами, мелкими копытными, грызунами, птицами, другими рептилиями. Часто нападают на домашних животных, в том числе собак, коз и свиней.

В 2017 году сообщалось, что на индонезийском острове Сулавеси семиметровый питон полностью проглотил взрослого мужчину. Его односельчане обнаружили змею с раздувшимся брюхом во дворе погибшего на следующий день после его исчезновения.