Артистов Мариинки заразили стафилококком в Москве

Артисты Мариинского театра, находясь на гастролях в Москве , заразились золотистым стафилококком после того, как заказали еду в интернете, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора . Эксперты пришли к выводу, что в цехе, где были приготовлены блюда, нарушены санитарные требования.

Речь идёт о столичной кейтеринговой компании «Дело вкуса». После произошедшего инцидента доставка еды сотрудниками организации в офисы была прекращена, а в цех направлены эксперты Роспотребнадзора. Специалисты пояснили, что в образцах готовой продукции, смывах с оборудования и рук поваров были выделены коечная палочка и золотистый стафилококк.

«Стафилококк выделен и у 10 сотрудников цеха. Данные факты свидетельствуют о грубейших нарушениях санитарно-эпидемиологических требований в цехе, низкой санитарной культуре персонала и отсутствии должного контроля за их работой со стороны руководства цеха», — говорится в сообщении ведомства.

Результаты исследования направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Как сообщал «Рамблер», весной в Мытищах 41 ребенок и восемь взрослых отравились едой во время детского танцевального конкурса. У пострадавших детей диагностировали острый гастроэнтерит.