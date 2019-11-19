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Артистов Мариинки заразили стафилококком в Москве 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Артистов Мариинки заразили стафилококком в Москве
Фото: РИА Новости
Артисты Мариинского театра, находясь на гастролях в Москве, заразились золотистым стафилококком после того, как заказали еду в интернете, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора. Эксперты пришли к выводу, что в цехе, где были приготовлены блюда, нарушены санитарные требования.
Речь идёт о столичной кейтеринговой компании «Дело вкуса». После произошедшего инцидента доставка еды сотрудниками организации в офисы была прекращена, а в цех направлены эксперты Роспотребнадзора. Специалисты пояснили, что в образцах готовой продукции, смывах с оборудования и рук поваров были выделены коечная палочка и золотистый стафилококк.
«Стафилококк выделен и у 10 сотрудников цеха. Данные факты свидетельствуют о грубейших нарушениях санитарно-эпидемиологических требований в цехе, низкой санитарной культуре персонала и отсутствии должного контроля за их работой со стороны руководства цеха», — говорится в сообщении ведомства.
Результаты исследования направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.
Как сообщал «Рамблер», весной в Мытищах 41 ребенок и восемь взрослых отравились едой во время детского танцевального конкурса. У пострадавших детей диагностировали острый гастроэнтерит.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Происшествия , Роспотребнадзор , МВД , Москва
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