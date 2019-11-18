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Следователи проверяют информацию о брошенных матерью восьмерых детях 

Вести.Ru 2 часа назад
Мать бросила восьмерых детей
Фото: РИА Новости
Столичные следователи проверяют информацию о брошенных матерью восьмерых малолетних детях в квартире на юго-западе Москвы. По данному факту организована доследственная проверка.
В понедельник, 18 ноября, в однокомнатной квартире сотрудники скорой помощи обнаружили детей в возрасте от полугода до восьми лет. При этом у несовершеннолетних зафиксированы различные формы простудных заболеваний. Отмечается, что их мать несколько дней отсутствовала дома, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на представителя столичного главка Следственного комитета Юлию Иванову.
Дети находились под присмотром бабушки 1956 года рождения. Несовершеннолетние содержались в ненадлежащих условиях проживания, сообщили медики.
Юлия Иванова рассказала, что дети воспитывались в неполной семье, которая состоит на учете в органах системы профилактики. Следователи совместно с прокуратурой проведут мероприятия, с помощью которых установят все обстоятельства случившегося. Кроме того, будет дана правовая оценка работников органов системы профилактики, которые отвечают за контроль условий жизни и воспитания детей в данной семье.
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Теги:
Происшествия , Юлия Иванова , Генпрокуратура РФ , СКР , Интерфакс , Москва
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