Мать бросила восьмерых детей

Следователи проверяют информацию о брошенных матерью восьмерых детях

Дети находились под присмотром бабушки 1956 года рождения. Несовершеннолетние содержались в ненадлежащих условиях проживания, сообщили медики.

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