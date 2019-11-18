Московская няня убила младенца, оставив его в ванне одного

Няня купала двоих детей на северо-западе столицы и после завершения процедур отнесла одного из них, оставив второго в ванне с водой одного. Когда она вернулась, пятимесячный ребёнок не подавал признаков жизни.

Женщина попыталась реанимировать ребёнка, однако ей этого не удалось, сообщается на сайте Следственного комитета. Инцидент произошёл вечером 18 сентября.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую и завели уголовное дело по факту гибели младенца. В настоящий момент продолжается расследование произошедшего.

Ранее News.ru писал, что жительница Волгограда оставила свою грудную дочь возле одной из городских поликлиник. В отношении матери младенца возбудили уголовное дело. На данный момент для неё избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.