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Посадить пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге 

Газета.Ru 2 часа назад
Прокуратура требует пожизненные сроки для четверых основных обвиняемых в организации теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года. Всего на скамье подсудимых — 11 человек. Они обвиняются по статьям: «участие в террористическом сообществе», «незаконное изготовление взрывных устройств», «совершение теракта группой лиц по предварительному сговору».
Четверо основных обвиняемых в организации теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года должны получить пожизненные сроки — с такой просьбой к Московскому окружному военному суду обратилась прокурор во время выездного заседания.
Прения сторон суда прошли в Северной столице. Гособвинитель Надежда Тихонова заявила, что прокуратура и следствие считают вину фигурантов дела доказанной. В итоге к пожизненному заключению она попросила приговорить Аброра и Акрама Азимовых, а также Мухамадюсупа и Ибрагимжона Эрматовых, передает «Интерфакс».
Готовил еще взрыв: подробности о теракте в Петербурге
Всего на скамье подсудимых — 11 человек. Они обвиняются по статьям «участие в террористическом сообществе», «покушение на совершение теракта», «незаконное изготовление взрывных устройств», «совершение теракта группой лиц по предварительному сговору», а также «хранение и перевозка взрывчатых веществ и взрывного устройства».
Страшный теракт произошел 3 апреля 2017 года. Бомба взорвалась между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» — ее привел в действие террорист-смертник, уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.
Взрывное устройство обладало мощностью до 300 грамм в тротиловом эквиваленте. Трагедия унесла жизни 16 пассажиров, 102 пострадали.
Позже стало известно, что исполнитель теракта Акбаржон Джалилов спустился в метрополитен на станции «Академическая» — у него были рюкзак и сумка, в которых находились взрывные устройства.
За полторы минуты до входа на станцию злоумышленник зашел в вестибюль со стороны выхода пассажиров и через стеклянное заграждение наблюдал за сотрудниками службы контроля. В это время один из них находился в будке дежурного и следил за турникетами, другой вместо наблюдения за рамками металлодетекторов общался с дежурным, а третий инспектор отсутствовал по болезни.
Следствие также показало, что в тот момент на «Академической» отсутствовал полицейский. Его вызвали на соседнюю станцию «Гражданский проспект» для помощи в оформлении задержанного с мелкой партией наркотиков. Так как у металлодетекторов был отключен звук, Джалилов прошел незамеченным от входа в вестибюль до эскалатора.
Камеры видеонаблюдения впоследствии зафиксировали его дважды. Один раз — при переходе на станцию «Площадь Александра Невского — 2». Преступник был одет в красно-оранжевый пуховик с меховым капюшоном, на его голове была синяя шапка, а за спиной рюкзак. Других вещей в руках у Джалилова уже не было. В следующий раз в объективы камер он попал около 14:03 на пути от эскалаторов к станции «Площадь Александра Невского — 1».
Бомба сработала в 14:33 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».
По словам очевидцев, взрыв произошел сразу после того, как поезд отъехал от «Сенной площади». Машинист принял решение довести состав до следующей станции — тем самым он спас жизни сотен людей.
Чрезвычайное происшествие совпало с визитом в Санкт-Петербург президента России Владимира Путина, который прибыл туда на переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. 3 апреля считается также днем официального образования ФСБ.
Следствие вышло на всех причастных к теракту лиц после изучения телефонных звонков и переписок в электронной почте Джалилова. Приехав из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, они работали в суши-баре и, в частности, в кафе «Лесное», где готовил еду сам организатор теракта.
У предполагаемых сообщников Джалилова нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывное устройство, аналогичное обнаруженному на «Площади Восстания».
Во время спецоперации по задержанию подозреваемых в съемной квартире на Товарищеском проспекте бомбу пришлось обезвреживать на месте.
17 апреля ФСБ России задержала в Одинцовском районе Московской области еще одного из предполагаемых организаторов теракта — 27-летнего уроженца Средней Азии Аброра Азимова. Спецслужбы считают, что он проводил подготовку террориста-смертника.
Сперва Азимов признал свою вину в полном объеме, а затем отказался от своих показаний. Через день был задержан его брат — Акрам Азимов. По информации следствия, он получил деньги на подготовку теракта, находясь в Турции, от активного участника международной террористической организации, а потом перевел их исполнителю теракта в Санкт-Петербурге.
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Теги:
Происшествия , Видео , Статьи , Акрам Азимов , Акбаржон Джалилов , Аброр Азимов , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ФСБ , Генпрокуратура РФ , Интерфакс , Санкт-Петербург
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