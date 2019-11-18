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Зеки строили для российского полковника яхту за 10 миллионов рублей 

Lenta.ru 32 минуты назад
Зеки строили российскому полковнику яхту за 10 миллионов
Фото: РИА Новости
Осужденные исправительной колонии № 12 Нижнего Тагила строили по заказу одного из местных полковников морскую яхту за 10 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщает издание Baza.
4 июня стало известно, что бывший заключенный данной колонии пожаловался в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) и Следственный комитет России (СКР) будто администрация оставила его без зарплаты после постройки судна.
По словам бывшего арестанта, он и трое других осужденных участвовали в стройке по договоренности с начальством колонии. За работу обещали платить зарплату, однако они ее не получили. После того как заключенный отказался продолжать строительство бесплатно, его на пять суток поместили в штрафной изолятор.
Позже в колонии побывали представители ОНК и прокуратуры и обнаружили незаконченную яхту. После этого в Пенсионный фонд был направлен запрос по поводу поступления взносов от трудовой деятельности бывших заключенных, однако ответ был отрицательным.
В свою очередь, в пресс-службе свердловского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что строительство велось в соответствии со всеми установленными законом требованиями. По данным службы, в 2015 году колонией был заключен договор подряда о строительстве, заказчик же внес предоплату и предоставил часть материалов. Труд строителей был полностью оплачен, но год спустя спонсорство прекратилось, и работы были приостановлены.
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Теги:
Происшествия , Генпрокуратура РФ , СКР , ФСИН
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