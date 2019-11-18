«Наделал шуму»: историк убийца устроил взрывы в Испании

Историк Олег Соколов в 2015 году устроил два взрыва во время реконструкции в испанской Сарагосе, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на газету ABC.

Испанские СМИ вспомнили, что историк, задержанный по подозрению в убийстве своей молодой возлюбленной, хорошо знаком реконструкторам из Сарагосы. Он трижды бывал в этом городе и дважды принимал участие в реконструкции битвы времен Войны за независимость против Наполеона 1808-1809 годов.

Участие Соколова «наделало шуму», пишет испанская газета. В 2013 году играл роль одного из маршалов Наполеона, вел себя «эксцентрически и несдержанно», из-за чего ему запретили впредь принимать участие в городских представлениях. Несмотря на запрет Соколов вернулся на реконструкцию 2015 года в компании молодой возлюбленной Анастасии Ещенко. Испанцы вспоминают «плохие манеры» российского историка, грубое отношение к лошадям, «мачистские выходки» по отношению к некоторым коллегам противоположного пола, а также два взрыва, которые устроил Соколов во время представления. По сообщению газеты, из-за взрывов пострадала витрина близлежащего магазина.

Как ранее сообщал «Рамблер», 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова арестовали по подозрению в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Соколов дал признательные показания и рассказал, что они с аспиранткой были вместе пять лет, любили друг друга и планировали пожениться. В день, когда произошла трагедия, между Соколовым и Ещенко произошла ссора, в результате которой он четыре раза выстрелил в нее из обреза. Чтобы избавиться от тела, Соколов расчленил его и собирался выбросить останки в реку Мойку.